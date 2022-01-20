24-летняя жительница Ингушетии обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему ребенку

По данным следствия, 11 ноября прошлого года обвиняемая оставила без присмотра своих двоих малолетних детей на кухне домовладения, расположенного в городе Карабулаке, в котором она проживает с семьей, где в результате неосторожного обращения с газовой плитой они опрокинули на себя чайник с кипятком, в результате чего получили термические ожоги.

Затем женщина, на которую, как на родителя, в соответствии со ст.63 Семейного кодекса Росси возложены обязанности заботиться о здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии своих детей, не доставила их в медицинское учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи, а занималась лечением детей «народными» средствами в домашних условиях.

В результате чего, согласно заключению эксперта, у одного из мальчиков, не достигшего двухлетнего возраста развилась септикотоксимия, от которой он скончался 14 ноября 2021 года, а второму мальчику в возрасте до четырех лет причинен вред здоровью средней тяжести.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.