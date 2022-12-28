24 обращения от жителей обработали в Минприроды Ингушетии за три месяца

Специалисты министерства обрабатывают каждый «инцидент» в течение суток с момента его регистрации в системе. Большинство из них содержали жалобы на несвоевременный вывоз мусора, а также от жителей микрорайона Восточный — на горящий полигон в городе Сунжа.

По всем поступившим обращениям предоставлена подробная информация и приняты соответствующие меры.

Отметим, что «Инцидент-менеджмент» — система мониторинга, которая быстро реагирует на поднимаемые пользователями социальных сетей темы. Система выявляет и собирает значимые сообщения: негативные оценки, жалобы, вопросы, отзывы, благодарности.