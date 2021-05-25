24% от общего количества субъектов МСП Ингушетии еще не предоставили отчеты о своей деятельности

«Несмотря на то, что срок представления отчетов истек, органы государственной статистики продолжают принимать отчеты от респондентов. Предприниматели, которые по ряду причин пока не представили отчетность, могут это сделать любым удобным способом: в электронном виде через операторов электронного документооборота или систему сбора отчетности Росстата, прислать по почте или передать в органы государственной статистики на бумажном носителе, а также через Единый портал государственных услуг, при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи — для юридических лиц; при наличии подтвержденной учетной записи — для индивидуальных предпринимателей», — говорится в релизе.

Отмечается, что участие в сплошном наблюдении является обязательным для всех субъектов МСП. Это требование федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Отчитаться необходимо, даже если респондент не вел деятельность в 2020 году.

От активности участников экономической переписи будет зависеть полнота и достоверность информации о положении малого и среднего бизнеса в республике.

В ведомстве напомнили, что органы государственной статистики не преследуют фискальных целей, у статистики совсем другие задачи — получить сводные обобщенные итоги деятельности в целом по республике и в разрезе муниципальных образований, которые будут доступны органам государственной власти, владельцам малого и среднего бизнеса, обществу.

Предпринимателю важно знать, что законом гарантируется конфиденциальность представленных сведений и защита информации.

При возникновении вопросов предприниматели всегда могут получить консультацию у специалистов Северо-Кавказстата в Ингушетии по телефону 8 (8734) 55-15-13.