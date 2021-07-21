25 автоцистерн задействовано в Ингушетии для подвоза воды в аномально жаркие дни

Он отметил, что в Малгобекском районе и городе Малгобеке работают около 10 водовозов. «По Назрани и Назрановскому района работают три машины с возможностью перевоза большего объема воды. Сегодня по республике порядка 25 машин задействованы вместе с частниками», — сказал Лотыров.

По его словам, региональные власти организовали места забора воды для бесперебойного заполнения автоцистерн.

«Машины, которые были закуплены на средства Национального фонда развития Ингушетию по поручению Главы региона, еще не все прибыли в республику. Неделю назад поступили две машины, и они работают в Вознесенском, вчера поступили еще две автоцистерны и в пятницу мы ждем, что приедут еще три водовоза. Из 14 закупленных единиц спецтранспорта, на данный момент в регион поступили 5 автоцистерн», — добавил советник.

Напомним, по поручению Махмуда-Али Калиматова в июне на средства Национального фонда развития республики были закуплены 14 единиц спецтранспорта для доставки воды в районы. После поступления они будут распределены по муниципалитетам в соответствии с потребностями.