25 млн руб. выделил Глава Ингушетии из резервного фонда для приобретения жилья детям-сиротам

«Дети-сироты — самая незащищенная категория граждан, это люди, оставшиеся без родителей, которые заботились о них и воспитывали. Наша задача — максимально помочь им, обеспечить их крышей над головой, стабильностью. Чтобы они понимали и чувствовали — государству они и их проблемы небезразличны. Резервный фонд Главы Республики Ингушетия был создан, в том числе и для того, чтобы оказывать поддержку населению и решать те проблемы, которые не могут быть сняты с повестки за счет средств из регионального бюджета», — цитирует Махмуд-Али Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

В соответствии с соглашением между правительством республики и министерством просвещения России в 2022 году жильем должны быть обеспечены 40 детей-сирот. На реализацию этой задачи региону выделена субсидия из федерального бюджета в размере более 40 млн рублей, с региональным софинансированием свыше 2,1 млн рублей.

Заместитель председателя правительства — министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова сообщила на правительственном совещании, что на сегодня приобретены 10 помещений, 9 — находятся на стадии выкупа, по 15 квартирам идет регистрация документации, еще 6 квартир находятся на рассмотрении. По словам вице-премьера, рисков срыва контрактации и приобретения квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в этом году не ожидается.

Напомним, Глава ранее также помог средствами из резервного фонда, своевременно решив вопрос с обеспечением жильем детей-сирот. В 2021 году он направил 6 млн рублей на дофинансирование покупки 20 квартир.

«В текущем году руководитель региона вновь не оставил без внимания эту проблему и распорядился о выделении средств на покупку квартир для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей», — прокомментировали ситуацию в региональном Минобразования.

Отметим, что в республике есть ряд сложностей, препятствующих своевременному решению жилищного вопроса детей-сирот. Социальный жилой сектор в регионе сильно ограничен, застройщикам невыгодно строить малогабаритные квартиры. Для поиска компромисса, министерством образования и науки совместно с мэрией Магаса было проведено совещание с представителями фирм застройщиков жилых зданий в городе. Возможно, в скором времени ситуация изменится.

Но у этой проблемы есть еще и другая сторона: по федеральному законодательству на одного человека из числа детей-сирот или оставшихся без попечения родителей полагается жилое помещение площадью не менее 33 квадратных метров с расчетной стоимостью 32,4 тыс. рублей за квадрат. В республике же стоимость квадратного метра жилья составляет от 40 тысяч рублей. Соответственно, для приобретения квартир детям-сиротам необходимо дополнительное финансирование, которое два года подряд и осуществляет Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что в Ингушетии число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых наступило право на получение жилья, но не реализовано, составляет — 1 199 человек.