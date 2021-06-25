Приговор

26-летнему водителю из Ингушетии ограничили свободу и лишили прав за наезд на пешехода

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26-летний житель Ингушетии признан судом виновным в нарушении ПДД, что привлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пешеходу. Ему ограничили свободу сроком на 3 года и лишили водительских прав на 2 года, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.

«Судом установлено, что мужчина 22 февраля 2021 года, двигаясь по автодороге «Зязиков-Юрт — Вознесенское» на автомобиле Honda City, не имея права управления транспортным средством, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровья», — сказал собеседник.

По его словам, приговором Малгобекского городского суда, с учетом позиции гособвинителя, наличия на иждивении двух малолетних детей, он признан виновным в совершении инкриминируемого деяния и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

«Также одновременно суд лишил его права управлять транспортными средствами сроком на 2 года», — добавили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, в состоянии опьянения).

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