26-летнему водителю из Ингушетии ограничили свободу и лишили прав за наезд на пешехода

«Судом установлено, что мужчина 22 февраля 2021 года, двигаясь по автодороге «Зязиков-Юрт — Вознесенское» на автомобиле Honda City, не имея права управления транспортным средством, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровья», — сказал собеседник.

По его словам, приговором Малгобекского городского суда, с учетом позиции гособвинителя, наличия на иждивении двух малолетних детей, он признан виновным в совершении инкриминируемого деяния и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

«Также одновременно суд лишил его права управлять транспортными средствами сроком на 2 года», — добавили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, в состоянии опьянения).