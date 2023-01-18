27 лет колонии на четверых получили сторонники террористов из Ингушетии

«Установлено, что в 2021 году четверо местных жителей добровольно вступили в ряды международной организации „ИГ“, которая в соответствии с решением Верховного суда РФ признана террористической», — сказано в релизе.

Дав присягу верности лидеру террористов, фигуранты планировали совершить ряд терактов. Также в интернете оправдывали террористическую деятельность.

Двое приговорены к пяти годам лишения свободы, а оставшиеся получили восемь и девять лет колонии.