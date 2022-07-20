Следком

27-летний житель Ингушетии подозревается в покушении на убийство

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Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Ингушетии, который подозревается в покушении на убийство, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, 18 июля текущего года вечером подозреваемый, находясь в помещении одного из офисов в городе Магасе, на почве личных неприязненных отношений, в ходе возникшей ссоры, имевшимся при себе ножом нанес своей бывшей супруге множественные ножевые ранения, с которыми она госпитализирована в реанимационное отделение лечебного учреждения.

В ходе осмотра места происшествия изъят нож.

Подозреваемый задержан в порядке статей 91-92 УПК России, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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