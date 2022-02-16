Гранты

28 млрд рублей направят из федерального бюджета на поддержку творческих проектов

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На поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий из федерального бюджета в течение трех лет будет направлено 28 млрд рублей. Соответствующие правила предоставления финансирования утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Субсидии будут направлены Президентскому фонду культурных инициатив, созданному по решению главы государства в 2021 году. Этот фонд проводит конкурсный отбор проектов и предоставляет гранты его победителям — авторам самых креативных и значимых инициатив для общества и развития творческих сфер. В 2022 году на эти цели будет направлено 8 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах — по 10 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы правительства страны.

Претендовать на получение гранта могут негосударственные НКО, коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели.

На конкурс могут быть представлены самые разные инициативы в области классического и современного популярного искусства, а также весь спектр направлений творческих индустрий.

В 2021 году грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив получили почти 1,5 тыс. проектов из 79 регионов страны. Общий объем средств, выделенных на эти цели, составил 3,5 млрд рублей.

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