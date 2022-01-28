29 лет назад был создан ОМОН Ингушетии

Руководство управления национальной гвардии по республике, поздравило ветеранов и сотрудников ОМОН с днем образования, отметив, что в то сложное для региона время общественно-политической нестабильности «в отряд поступали наиболее подготовленные сотрудники, отличающиеся доблестью и самоотверженностью при выполнении возложенных задач».

«В пользу этих утверждений говорит и количество погибших при исполнении служебных обязанностей — 31 сотрудник ОМОН навсегда вписали свои имена в историю отряда, 21 из которых посмертно удостоены государственных наград. Кроме того, часть сотрудников навечно внесены в список личного состава подразделения. Работа в данном направлении продолжается и будут предприняты все усилия для того, чтобы подвиг наших коллег никогда не был забыт», — говорится в обращении.

«Тысячи выполненных заданий, предотвращенных и пресеченных преступлений и задержанных правонарушителей, изъятых единиц оружия и боеприпасов — это закономерный результат многолетнего труда, добросовестного исполнения служебных обязанностей и сплоченности ОМОН Управления Росгвардии по Ингушетии», — добавили в ведомстве.

Отдельная благодарность была выражена ветеранам отряда, поскольку славные традиции, заложенные ими на заре создания подразделения, по сей день передаются молодым поколениям сотрудников и вносят неоценимый вклад в формирование современных принципов подхода к выполнению возложенных задач.

«Руководство и коллектив управления Росгвардии по Республике Ингушетия сердечно поздравляют вас с празднованием очередной годовщины со дня образования ингушского ОМОН. Примите искренние пожелания процветания, крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества», — отмечается в поздравлении.