29 лет назад состоялся первый эфир ГТРК «Ингушетия»

ГТРК «Ингушетия» была образована 13 августа 1992 года приказом министра печати и информации России. Первым руководителем компании был назначен журналист и историк Башир Чахкиев. Но, первые работы по монтажу оборудования начались только в ноябре.

Телерадиокомпания располагалась в приспособленных помещениях в городе Назрани, помощь и поддержку в ее открытии оказала Федеральная служба по телевидению и радиовещанию, а также телерадиовещательная компания «Ставрополье».

В большинстве своем сотрудники вновь созданной ГТРК не имели профессионального образования, работать приходилось в подвальном помещении и в вагончиках. Но, несмотря на сложные условия ежедневно в эфир выходили программы, информационные выпуски о жизни молодой республики. О ситуации, которая складывалась в Ингушетии в условиях чрезвычайного положения, после «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года, когда в регион принял десятки тысяч вынужденных переселенцев из Пригородного района и города Владикавказа. А затем (в 1994-1995 годах) и сотни тысяч беженцев из Чечни.

Телевидение Ингушетии активно развивалось, а в 1999 году было построено собственное здание в городе Назрани. Успешно развивалась и техническая база — неотъемлемая часть творческого процесса журналистов. В марте 2018 года на ГТРК «Ингушетия» прошла торжественная церемония перехода с аналогового на цифровое вещание.

В различное время телерадиокомпанию возглавляли Тамара Мальсагова, Куреш Агасиев, Султан Шадиев, Магомед Барахоев, Суламбек Котиев. С 2010 года директор ГТРК «Ингушетия» Берс Евлоев.

Председатель регионального отделения Союза журналистов России Шамсудин Боков и коллектив республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия» поздравляет коллег с 29-летием.

Успехов вам и благодарного зрителя!