Социальная сфера

29 ремесленников из Ингушетии приобрели оборудование благодаря социальным контрактам

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29 ремесленников из Ингушетии смогли купить оборудование и все необходимое для своего дела благодаря заключенным социальным контрактам.

«Все это получилось благодаря поддержке министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия, огромная благодарность от мастеров — Муталиеву Хаджибекиру и особенно Беслану Оздоеву за возможность и доверие», — написал в Телеграм-канале руководитель Ассоциации ремесленников региона Адам Галаев.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 18 ноября на рабочей встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым, руководитель Минтруда региона Хаджибекир Муталиев сообщил, что с начала этого года, в рамках предоставления государственной помощи малоимущим гражданам, заключено более 2,3 тыс. социальных контрактов.

Калиматов отметил, что необходимо предпринять все возможные меры для снижения уровня безработицы в республике, который сейчас является одним из самых высоких в стране.

«У нас очень трудолюбивые люди, важно вовлекать их в предпринимательскую деятельность и поддерживать в этом, проводить больше ярмарок вакансий, чтобы те предприятия, которые на сегодняшний день открылись и еще открываются на территории нашей республики могли предлагать безработным трудоустройство. Нельзя забывать и программах переобучения. Всегда можно переквалифицироваться и найти себя в новой сфере», — отметил Глава.

Напомним, социальный контракт — это договор между местным органом соцзащиты и гражданами или семьями, у которых низкий доход. Регион обязуется оказать нуждающимся определенную помощь деньгами или товарами, а те должны трудоустроиться, пройти обучение или начать свое дело. Контракт отличается от классических пособий для малоимущих тем, что в итоге у человека должен появиться стабильный источник дохода.

Максимальная сумма, которую можно получить по социальному контракту, — 350 тыс. рублей на открытие своего дела.

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