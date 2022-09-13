Наркотики

29 свертков с «мефедроном» изъяты полицейскими у жителя Ингушетии

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На берегу реки на юго-восточной окраине города Сунжи Ингушетии полицейские задержали и доставили в отдел гражданина, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружена и изъята сумка, содержащая 23 обмотанных изоляционной лентой черного цвета свертка из прозрачного полиэтилена с наркотическим средством «мефедрон», общей массой 40,29 грамма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК России.

Он задержан в порядке статей 91-92 УПК и водворен в ИВС.

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