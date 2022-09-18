3 тыс. саженцев ясеня высадят в Ингушетии рамках акции «Сохраним лес»

«Сохранение лесных массивов и озеленение жилых территории — это важная часть работы по охране окружающей среды и экосистемы в целом. Нарушение баланса в этой сфере может привести человечество к серьезной катастрофе. Мы должны понимать масштаб и значение этой работы для всей планеты, не говоря уже о нашем регионе. Сам охотно принимаю участие в таких акциях и вижу желание жителей республики внести свой вклад в это благое дело. Заметил, что в подобных мероприятиях принимают участие и старики, и дети, не говоря уже о молодежи», — цитирует руководителя субъекта Махмуд-Али калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

В настоящее время в республике идет подбор участков для посадки. Это — школы, госучреждения, территория вдоль дорог и т. д. Ясень в качестве основного вида саженцев выбран специалистами лесного направления Минприроды Ингушетии по ряду критериев. Дерево этой породы хорошо переносит сильное уплотнение почвы, пересадку, загрязнение воздуха пылью и дымом.

Акция пройдет в первой декаде октября, так как этот месяц наилучшим образом соответствует лесотехническим условиям для посадки молодых деревьев в регионе.

Желающие принять участие в озеленении республики, могут зайти на официальный сайт сохранимлес. рф, где размещена карта с информацией о локациях и подать заявку.

Отметим, что в рамках ежегодной акции за 3 года в Ингушетии было высажено около 8 тыс. саженцев различных пород.

Напомним, всероссийская акция «Сохраним лес» проводится уже четвертый год подряд благодаря национальному проекту «Экология». В этом году она стартовала 18 августа. Организаторами выступают АНО «Сад памяти», Министерство природных ресурсов и экологии России, Федеральное агентство лесного хозяйства. Поддержку мероприятия обеспечил Фонд президентских грантов. Впервые акция «Сохраним лес» прошла в 2019 году. За три предыдущих года в стране высадили более 150 млн деревьев. Задача нынешнего года — высадить 70 млн.