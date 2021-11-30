30 лет назад состоялся референдум об образовании Ингушетии в составе России

Голосование по инициативе Народного совета было проведено после того, как ингушские районы бывшей ЧИАССР оказались в подвешенном состоянии, когда в Чечне заявили о независимости во время «парад суверенитетов» в 90-х годах прошлого века.

По мнению экспертов, образование Ингушетии как республике в составе России 4 июня 1992 года стало возможным, благодаря, в том числе, и волеизъявлению народа 30 лет назад.

«За» образование республики в составе России тогда проголосовало почти 100% ингушей.

У истоков проведения такой масштабной работы стояли Бембулат Богатырев, Бексултан Сейнароев, Якуб Куштов, Беслан Костоев, Муса Дарсигов, Ибрагим Костоев, Федор Боков, Магомед-Рашид Плиев, Султан Хамчиев и многие другие известные ингуши, поддержанные народом, который мечтал о создании своей государственности.