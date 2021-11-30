Дата

30 лет назад состоялся референдум об образовании Ингушетии в составе России

0

30 ноября 1991 года состоялся всенародный референдум об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации.

Голосование по инициативе Народного совета было проведено после того, как ингушские районы бывшей ЧИАССР оказались в подвешенном состоянии, когда в Чечне заявили о независимости во время «парад суверенитетов» в 90-х годах прошлого века.

По мнению экспертов, образование Ингушетии как республике в составе России 4 июня 1992 года стало возможным, благодаря, в том числе, и волеизъявлению народа 30 лет назад.

«За» образование республики в составе России тогда проголосовало почти 100% ингушей.

У истоков проведения такой масштабной работы стояли Бембулат Богатырев, Бексултан Сейнароев, Якуб Куштов, Беслан Костоев, Муса Дарсигов, Ибрагим Костоев, Федор Боков, Магомед-Рашид Плиев, Султан Хамчиев и многие другие известные ингуши, поддержанные народом, который мечтал о создании своей государственности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Владелец дома в Магасе, где угарным газом отравились дети, не имел договора на техническое обслуживание
Житель Ингушетии ответит в суде за наезд на пешехода и продажу наркотиков
По факту отравления угарным газом семьи в Ингушетии прокуратура организовала проверку
В Ингушетии до конца года откроют новые школу и два детских сада
«Самой лучшей на свете» маме посвятили свои рисунки учащиеся школы управления Росгвардии по Ингушетии
Прокуратура Ингушетии выяснит причину пожара в торгово-рыночном центре «Ангушт» в Назрани
Более 173 тыс. жителей Ингушетии привиты вторым компонентом вакцины от Covid-19
Власти Ингушетии к 2025 году планируют закрыть вопрос обеспечения жильем детей-сирот
В Малгобеке Ингушетии на благоустройство семи общественных территорий направили более 26 млн рублей
Путин заявил, что наличие у него права переизбираться в 2024 году стабилизирует ситуацию в России
В Ингушетии за минувшие сутки умер один человек, 86 новых случаев Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 