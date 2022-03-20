30 лет званию Герой России, которое первым получил летчик-истребитель из Ингушетии Суламбек Осканов

Сегодня на федеральном канале «Россия 1» в программе «Вести» показали видеосюжет о первом Герое России. Сослуживцы Осканова вспоминали о командире не только, как о высочайшем профессионале, но и душевном человеке, для которого забота о подчиненных и простота общения были естественны.

Напомним, 7 февраля 1992 года при выполнении учебно-боевого полета в сложных метеорологических условиях у самолета МиГ-29, который пилотировал Осканов, произошел отказ авиагоризонта. В результате чего в условиях плохой видимости была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, летчик увидел перед собой населенный пункт, от которого летчик увел самолет ценою собственной жизни.

Указом главы государства от 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Суламбеку Осканову посмертно присвоено звание Героя России.

20 марта 1992 года был принят федеральный закон «Об установлении звания Герой Российской Федерации и учреждении знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

Звание Герой России присваивается Президентом страны за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига, в том числе посмертно. Награждение также производится за трудовые заслуги (в частности, за разработку и проведение испытаний техники) и достижения в области спорта. Звание присваивается также лицам, в прошлом заслуженно представленным к званию Героя Советского Союза, но не получившим его своевременно, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны.