300 кандидатов от 6 партий примут участие в сентябрьских выборах в парламент Ингушетии

«Списки своих кандидатов подали 6 партий, их более 300 человек. Самое большое количество кандидатов выдвинуто «Единой Россией» и «Коммунистами России», оба региональных отделения предоставили списки, в которых по 60 человек, это возможный предел», — сказал представитель избирательной комиссии.

По его словам, региональное отделение «Партия дела» выдвинуло 42 кандидата, партии «Российский общенародный союз» — 33, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 35, ЛДПР — 39, КПРФ — 37.

Выборы депутатов Народного собрания Ингушетии VI созыва состоятся 17-19 сентября 2021 года. Нынешний состав был избран в регионе 18 сентября 2016 года. Он состоит из 32 депутатов, которые представляют четыре политические партии: «Единую Россию», КПРФ, «Справедливую Россию», ЛДПР.