305 новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Ингушетии за сутки
В Ингушетии наблюдается ежесуточный прирост заболевших коронавирусом. На 4 февраля в республике 32 629 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+305 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
В регионе проведено 660 452 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию.
За прошедшие сутки умер один пациент, всего 512 человек, выздоровело — 29 308 (+107 за сутки).
341 человек госпитализирован, 170 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 30 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 19 из них — на ИВЛ.
3 468 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.