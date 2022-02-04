Коронавирус

305 новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Ингушетии за сутки

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В Ингушетии наблюдается ежесуточный прирост заболевших коронавирусом. На 4 февраля в республике 32 629 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+305 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

В регионе проведено 660 452 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию.

За прошедшие сутки умер один пациент, всего 512 человек, выздоровело — 29 308 (+107 за сутки).

341 человек госпитализирован, 170 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 30 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 19 из них — на ИВЛ.

3 468 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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