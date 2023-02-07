31 год назад погиб первый Герой современной России Суламбек Осканов
31 год назад, уводя неисправный МиГ-29 от жилого поселка, погиб начальник Липецкого авиацентра боевой подготовки и переучивания летного состава, летчик-снайпер Суламбек Осканов.
«Он пожертвовал собой ради спасения жизней сотен людей. Это был первый человек в нашей стране, которому было присвоено высокое звание Героя России», — написал в своем Телеграм-канале Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Руководитель субъекта отметил, что подвиг сделал Суламбека Осканова бессмертным. Каждый год о его поступке вспоминают в Липецкой области и в родной республике. С гордостью и уважением о нем рассказывают его сослуживцы, те, кого он спас от верной смерти.
«Вся его жизнь является свидетельством того, что этот человек ко всему относился с высокой ответственностью — к работе, к людям. Герой России Суламбек Осканов был лучшим из лучших, и сегодня он является примером мужества и героизма не только для подрастающего поколения, но и для всех нас», — подчеркнул Калиматов.
Напомним, 7 февраля 1992 года при выполнении учебно-боевого полета в сложных метеорологических условиях генерал-майор сумел предотвратить падение самолета на поселок Хворостянку Добринского района Липецкой области.
8 января 2022 года Суламбеку Сусаркуловичу Осканову исполнилось бы 80 лет. Начав с аэроклуба в Грозном будущий Герой России прошел путь до руководителя элитного центра в Липецке.
Награжден орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени. Ему было присвоено высокое звание «Заслуженный специалист Вооруженных сил». Суламбек Осканов гордился званием мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах.
Его именем назван аэропорт в Ингушетии, самолеты, улицы и скверы, аэроклуб. На месте гибели летчика установлен памятник, о нем снят документальный фильм «Который впереди».