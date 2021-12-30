Здравоохранение

313 тыс. рублей получат ингушские медики в 2022 году за выявление онкологии

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Свыше 155,4 миллиона рублей будет направлено в 2022 году на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Ингушские медики получат 313,3 тыс. рублей.

Распоряжение о распределении средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования подписал премьер председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше.

При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование. Поликлиника в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам.

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