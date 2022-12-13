345 тыс. рублей перевела дистанционному мошеннику жительница Ингушетии
В дежурную часть МО МВД России «Малгобекский» обратилась местная жительница с заявлением о том, что неустановленное лицо якобы оформило на ее имя кредит на сумму 1 млн 309 тыс. рублей.
Полицейские установили, что неизвестный позвонил заявительнице, представился работником банковской организации, убедил женщину в необходимости срочного перевода денег, под предлогом обеспечения их сохранности, на указанные им счета. Всего женщина перевела мошеннику 345 тыс. рублей.
В действиях неустановленного лица, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.