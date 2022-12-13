Мошенничество

345 тыс. рублей перевела дистанционному мошеннику жительница Ингушетии

0

В дежурную часть МО МВД России «Малгобекский» обратилась местная жительница с заявлением о том, что неустановленное лицо якобы оформило на ее имя кредит на сумму 1 млн 309 тыс. рублей.

Полицейские установили, что неизвестный позвонил заявительнице, представился работником банковской организации, убедил женщину в необходимости срочного перевода денег, под предлогом обеспечения их сохранности, на указанные им счета. Всего женщина перевела мошеннику 345 тыс. рублей.

В действиях неустановленного лица, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представитель Ингушетии принял участие в патриотическом форуме в Санкт-Петербурге
Мэрия города Малгобека Ингушетии переедет в собственное здание в 2023 году
Благодарностью Президента России поощрен руководитель ЦУР Ингушетии
В селе Инарки Ингушетии школьникам рассказали о героях Отечества
В МКЖР Ингушетии пройдет выставка, посвященная георгиевскому кавалеру Джабраилу Холохоеву
Полицейские Ингушетии изъяли марихуану и нашли «закладку» с героином
Школьникам Малгобекского района Ингушетии рассказали о символах России
В ИРКБ бесплатно проводит диагностику и консультации пациентов с онкозаболеваниями
Ранее получивший условный срок житель Ингушетии осужден на 4 года и 10 месяцев
Парламентарии Ингушетии поддержали проекты законов по подростковой токсикомании
В праздничные дни общественный транспорт Ингушетии будет курсировать по графику выходного дня

Главное

Яндекс.Метрика

 