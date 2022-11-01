3,5 года колонии получил житель Ингушетии за хранение героина

Судом установлено, что в июне текущего года осужденный достоверно зная, что в коробке с телевизором модели «Skyline LED» находятся наркотики, получил его от своего знакомого через водителя такси. При этом, внутри телевизора было спрятано наркотическое средство — героин, массой около 90 гр. Он был задержан сотрудниками полиции с поличным и наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Приговором Магасского районного суда молодой человек признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.