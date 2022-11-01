Приговор

3,5 года колонии получил житель Ингушетии за хранение героина

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19-летний житель города Назрани Ингушетии осужден к лишению свободы за незаконное приобретение и хранение героина в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом установлено, что в июне текущего года осужденный достоверно зная, что в коробке с телевизором модели «Skyline LED» находятся наркотики, получил его от своего знакомого через водителя такси. При этом, внутри телевизора было спрятано наркотическое средство — героин, массой около 90 гр. Он был задержан сотрудниками полиции с поличным и наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Приговором Магасского районного суда молодой человек признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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