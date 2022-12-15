Приговор

3,5 года проведет в колонии житель Ингушетии за хранение гранаты и пистолета

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Прокуратурой города Назрани Ингушетии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном хранении взрывного устройства, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Судом установлено, что мужчина хранил по месту своего жительства ручную осколочную гранату со взрывателем и пистолет конструкции «Макарова» с 8 патронами к нему. Они были изъяты в июле текущего года, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками УФСБ России по республике.

Приговором Магасского районного суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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