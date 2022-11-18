35 работ на премию Росприроднадзора представили дети из Ингушетии

Каждая работа является уникальной как по формату, так и по содержанию. Ребята из республики прислали свои рисунки, в которых отразили любовь к природе родного края и важность ее защиты, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-центре Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, Краснодарский край второй год подряд удерживает за собой пальму первенства по числу поступивших работ, и если в первом сезоне поступило 520 заявок, то в этом году их число выросло более чем в четыре раза и достигло 2293. Ребята из Ростовской области прислали 2241 работу, из Челябинской — 2172, Новосибирской — 2168, а из Москвы — 2137. Также в первую десятку вошли Татарстан (1852 заявки), Подмосковье (1569), Нижегородская (1351), Ленинградская (1322) и Волгоградская (1239) области. Новыми регионами в топ-10 по числу заявок в этом году стали Челябинская, Нижегородская, Ленинградская и Волгоградская области.

Среди заявок 2022 года из разных регионов России есть и видеоролики, и презентации, и серьезные исследовательские работы.

Принять участие во втором сезоне премии пожелали ребята из 33 стран: Австрии, Алжира, Боливии, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Греции, Индонезии, Камеруна, Катара, Китая, Ливана, Монголии, ОАЭ, Перу, США, Эквадора, Эстонии и других государств.

«Много работ пришло из китайского города Гуанчжоу, дети, наставником которых является Тан Чжихуа, подготовили более 300 рисунков. Активно участвуют в проекте ребята из стран Латинской Америки, к примеру, только из Венесуэлы пришло более 70 работ, участник из Боливии в своем видеоролике рассказал об уникальном озере Титикака, а участники из Панамы обратили внимание на проблему углеродного следа в животноводстве, семья из Перу сделала материал о жизни племени индейцев Янеша, известного тем, что издавна оберегает первозданную природу», — сказала глава Росприроднадзора.

Светлана Радионова добавила, что впервые дети из других стран активно участвовали в таких номинациях, как «Экосемья», «ESG-поколение», «Экопроект», «Экомультфильм».

Жюри конкурса возглавила заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко. Также в состав судейской коллегии вошли: руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, российский учёный, телеведущий Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, народный художник РФ Никас Сафронов, заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков, тележурналист Елена Летучая, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, председатель совета директоров газеты «Ведомости» Иван Еремин, российский футболист Алексей Смертин.

По мнению заместителя генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустама Романенкова, увеличение числа участников премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» во втором сезоне и расширение ее географии показывает, насколько тема защиты окружающей среды актуальна и важна для подрастающего поколения.

Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года для повышения экологической сознательности молодежи и вовлечения ее в природоохранную повестку. Генеральный партнер премии — АНО «Центр «Арктические инициативы».