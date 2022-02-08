365 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки

На 8 февраля в республике проведено 668 337 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 34 057 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+365 за сутки).

Выздоровело — 29 773 (+132 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 183.

373 человека госпитализировано, 206 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 36 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 24 из них — на ИВЛ.

3 375 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.