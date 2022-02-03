37-летнего жителя Ингушетии обвиняют в незаконном хранении оружия и боеприпасов
Уголовное дело в отношении жителя Назрановского района о хранении оружия, взрывного устройства и боеприпасов дошло до суда, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.
«По версии следствия, злоумышленник по месту своего жительства в селе Экажево незаконно хранил пистолет конструкции Макарова, снаряженный семью патронами калибра 9 мм., а также ручную гранату с взрывателем», — сказал сотрудник пресс-службы.
По информации надзорного ведомства, оружие, боеприпасы и взрывное устройство были изъяты из незаконного оборота сотрудниками регионального управления УФСБ в ноябре 2021 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия.
Обвиняемый заключен под стражу.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные хранение оружия, боеприпасов и взрывного устройства).