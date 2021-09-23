38-летний житель Ингушетии подозревается в совершении убийства

Отмечается, что 11 декабря 2018 года 46-летний житель республики выехал из дома с неустановленным лицом на автомобиле марки ВАЗ-21114, более двух месяцев о его местонахождении ничего не было известно.

28 февраля 2019 года, в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по его розыску на участке местности, прилегающей к территории ГУП «Атлас», в оросительном канале обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, который опознан как без вести пропавший.

В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления следственными органами в порядке статей 91,92 УПК России задержан 38-летний житель республики. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого изъяты незаконно хранящиеся боеприпасы.

В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств исчезновения мужчины и совершенного преступления.