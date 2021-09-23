Убийство

38-летний житель Ингушетии подозревается в совершении убийства

0

В Ингушетии продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК России — «убийство», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Отмечается, что 11 декабря 2018 года 46-летний житель республики выехал из дома с неустановленным лицом на автомобиле марки ВАЗ-21114, более двух месяцев о его местонахождении ничего не было известно.

28 февраля 2019 года, в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по его розыску на участке местности, прилегающей к территории ГУП «Атлас», в оросительном канале обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, который опознан как без вести пропавший.

В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления следственными органами в порядке статей 91,92 УПК России задержан 38-летний житель республики. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого изъяты незаконно хранящиеся боеприпасы.

В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств исчезновения мужчины и совершенного преступления.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские дзюдоисты выступят на чемпионате России в Майкопе
Филармония имени Ахмета Хамхоева приглашает на вечер романса
В городе Сунжа Ингушетии 24 сентября пройдёт молодёжная квест-игра
Коммолодежи Ингушетии направит волонтеров для оказания содействия в реконструкции старинной мечети в горной части республики
В Ингушетии состоится международный фестиваль-конкурс этнической музыки «Золотая зурна»
В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19
Драмтеатр имени Базоркина готовится к участию в фестивале национальных театров в Дагестане
Ингушские спортсмены примут участие в первенстве России по вольной борьбе среди юниоров в Наро-Фоминске
Ингушская делегация представляет республику на форуме в Геленджике
В Ингушетии определили победителей турнира по дрэг-рейсингу
Иса Баркинхоев стал победителем турнира по смешанным единоборствам в Москве

Главное

Яндекс.Метрика

 