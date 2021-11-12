Коронавирус

395 человек умерло в Ингушетии с Covid-19 за весь период

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В Ингушетии за сутки умерло два пациента с коронавирусом, за весь период — 395 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 12 ноября в республике проведено более 522 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 24 634 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+80 за сутки).

Выздоровело 22 931 пациент (+87 за сутки).

387 человек госпитализировано,191 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 36 пациентов в отделении реанимации, из них 23 — на ИВЛ.

921, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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