395 человек умерло в Ингушетии с Covid-19 за весь период

На 12 ноября в республике проведено более 522 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 24 634 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+80 за сутки).

Выздоровело 22 931 пациент (+87 за сутки).

387 человек госпитализировано,191 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 36 пациентов в отделении реанимации, из них 23 — на ИВЛ.

921, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.