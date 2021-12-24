Коронавирус

4 человека умерли в Ингушетии за сутки, 80 новых случаев Covid-19

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Четыре пациента с коронавирусом умерли в Ингушетии за минувшие сутки, всего — 467 человек.

На 24 декабря в регионе проведено 584 347 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 28 127 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+80 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело всего 26 268 пациентов (+109 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 94.

301 человек госпитализирован, 122 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 30 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 человек — на ИВЛ.

1091 житель региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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