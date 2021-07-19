40-градусная жара ожидается в Ингушетии

«Особенно сильная аномальная жара ожидается до середины недели в Астраханской, Волгоградской областях — 40-42 градуса, в Калмыкии — до 44 градусов, в Северо-Кавказских республиках — Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия — 40 градусов», — сказал он.

По словам Вильфанда, температура выше климатической нормы на 4-5 градусов также ожидается в Ростовской области, Краснодарском крае и Ставрополье. Воздух в этих регионах будет пригреваться до 37-41 градуса тепла.

На Черноморском побережье такой сильной жары не ожидается, температура будет около 30 градусов тепла. Однако там прогнозируется «опасное солнце» в ближайшие дни.

«Хоть и облачно будет в Краснодарском крае и Крыму, но ультрафиолетовый индекс повышается там до семи единиц», — отметил метеоролог.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц.