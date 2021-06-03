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40 магазинов розничной сети «Магнит» планируется открыть в Ингушетии в течение трех лет

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Об открытии в республике 40 новых магазинов крупнейшей розничной сети «Магнит», как реализующих продовольственные товары, так и формата дрогери, договорились Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и генеральный директор компании Ян Дюннинг.

Заключение соглашения, дополнительного к уже действующим с конца 2020 года договоренностям, состоялось на полях Петербургского международного экономического форума-2021, сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона.

Отмечается, что компания расширяет свое присутствие в Ингушетии, приступая к размещению сетевых магазинов в сельских поселениях. До этого «Магниты» работали только в Магасе, Назрани и Сунже. Первые сельские магазины «Магнит у дома» и «Магнит Косметик» появятся в новом торговом центре, открывающемся в скором времени в сельском поселении Троицкое Сунженского района.

Запуск торговых точек ожидается также и в других населенных пунктах — Инарки, Верхние Ачалуки и Экажево, а также в городах Карабулаке и Малгобеке. В этом году «Магнит» планирует открыть 14 магазинов, в том числе дискаунтеры «Моя цена».

На встрече Дюннинг еще раз озвучил заявленный ранее потенциал на ближайшие три года, который составляет около 40 магазинов. В дальнейшем может рассматриваться также возможность открытия в республике супермаркета или гипермаркета. Кроме того, было отмечено, что компания уже трудоустроила около 40 человек, еще более 300 человек будут привлечены в течение ближайших трех лет.

Напомним, первые три магазина «Магнит» были открыты в Ингушетии в начале декабря 2020 года.

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