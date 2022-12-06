40 млн рублей направлено на ремонт ЛЭП в Ингушетии

Специалисты в том числе заменили более 40 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП), который позволяет значительно уменьшить риск возникновения технологических нарушений. Еще один плюс такого провода — снижение затрат на эксплуатацию и риска поражения электрическим током при обслуживании и ремонте. В перечне выполненных работ также замена 857 опор и 1 126 поврежденных и устаревших изоляторов на новые, сообщает пресс-служба компании.

В числе наиболее значимых реализованных проектов — ремонт двухцепной линии электропередачи напряжением 110 кВ. Энергообъект протяженностью более 20 километров обеспечивает энергоресурсом три населенных пункта региона. От его стабильной работы зависит надежное электроснабжение более 71 тысячи человек и 82 социально значимых учреждений. Чтобы обеспечить устойчивое функционирование энергообъекта в сезон сложных погодных условий, энергетики филиала «Ингушэнерго» заменили дефектные опоры, провод общей протяженностью 9,5 километра, 330 изоляторов.

Важной частью подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023 гг. стал капитальный ремонт воздушной линии 35 кВ, запитывающей порядка 32 тысяч человек и 24 социально значимых учреждения. В числе последних — котельная и водонасосная станция, обеспечивающие тепло- и водоснабжение микрорайона, включающего 14 многоэтажных домов.

Оперативно-ремонтные бригады заменили на воздушной линии 7 опор, 2,1 километра ветхого провода. Вместо 99 изоляторов, выработавших свой ресурс, установили современные аналоги.

Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 35 кВ позволил энергетикам повысить показатели надежности подачи энергоресурса для 21 тысячи человек и 14 социально значимых учреждений двух сельских поселений Назрановского района. Рабочие группы предприятия заменили на энергообъекте 11 опор, 9,6 км ветхого провода, 224 изолятора.

Обязательное условие устойчивой работы линий электропередачи — расчистка охранной зоны от древесно-кустарниковой растительности. При годовом плане в 32,56 га уже расчищено порядка 42,8 га трасс воздушных линий.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направили почти 138,5 млн рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на 145 % (на 82 млн рублей) больше, чем в 2021 году.