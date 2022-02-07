41-летняя жительница Ингушетии подозревается в участии в деятельности террористической организации

По версии следствия, в мае 2016 года 41-летняя гражданка России прибыла в город Ракка Сирийской Арабской Республики, где добровольно вступила в состав структурного подразделения международной террористической организации антироссийского направления «Исламское государство Ирака и Леванта» (запрещена на территории страны).

В составе указанной международной террористической организации подозреваемая выполняет функции по приготовлению пищи, ведению подсобного хозяйства, оказанию медицинской помощи и уходу за ранеными боевиками, принимающими участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии.

В рамках расследования уголовного дела органами предварительного следствия выполняются необходимые следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, кроме того, решается вопрос о предъявлении подозреваемой заочного обвинения в совершении инкриминируемых деяний и объявлении ее в международный розыск.