Терроризм

41-летняя жительница Ингушетии подозревается в участии в деятельности террористической организации

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По материалам УФСБ России по Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении жительницы республики, которая подозревается в участии в деятельности террористической организации на территории Сирии, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, в мае 2016 года 41-летняя гражданка России прибыла в город Ракка Сирийской Арабской Республики, где добровольно вступила в состав структурного подразделения международной террористической организации антироссийского направления «Исламское государство Ирака и Леванта» (запрещена на территории страны).

В составе указанной международной террористической организации подозреваемая выполняет функции по приготовлению пищи, ведению подсобного хозяйства, оказанию медицинской помощи и уходу за ранеными боевиками, принимающими участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии.

В рамках расследования уголовного дела органами предварительного следствия выполняются необходимые следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, кроме того, решается вопрос о предъявлении подозреваемой заочного обвинения в совершении инкриминируемых деяний и объявлении ее в международный розыск.

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