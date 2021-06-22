АПК

425 млн руб. будет выделено Минсельхозом России на развитие двух сельских поселений в Ингушетии

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Для создания объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельских поселениях Экажево и Нижние Ачалуки Ингушетии на 2022 год Минсельхозом России будет выделено более 425 млн рублей. Всего Минсельхозом республики для включения в ведомственный проект госпрограммы «Современный облик сельских территорий» предложено 9 проектов, 7 из них находятся на согласовании.

Об этом было сообщено в Москве на рабочей встрече Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. Стороны обсудили итоги работы агропромышленного комплекса республики и перспективы его дальнейшего развития.

В настоящее время в субъекте завершились весенние полевые работы. Министр выразил надежду на хороший урожай, также он отметил рост производства скота, птицы и молока, мяса и субпродуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, минеральной воды.

Поддержка сельского хозяйства стимулирует экспортную деятельность в регионе. План по федеральному проекту «Экспорт продукции АПК» в 2020 году Ингушетией перевыполнен на 7,3%. Патрушев призвал обеспечить стопроцентное исполнение показателей и в текущем году.

Как отметил Калиматов, большая часть населения республики проживает и работает в сельской местности, поэтому комплексное развитие сельских территорий и участие в одноименной госпрограмме Минсельхоза России относится к числу приоритетных для региона вопросов в осуществлении аграрной политики.

Другими темами встречи стали развитие мелиорации в Ингушетии и грантовая поддержка фермеров «Агростартап» для семейных и животноводческих ферм в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Встреча прошла в продуктивном ключе, участники договорились о плодотворном взаимодействии и своевременной реализации намеченных планов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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