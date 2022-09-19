43 атлета представят Ингушетию на фестивале культуры и спорта народов Юга России

Мероприятия будет проходить 23-26 сентября в Грозном с участием команд из всех регионов ЮФО и СКФО.

Комментируя предстоящее событие, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов напомнил, что фестиваль проводится в целях содействия сохранению традиционной культуры и национальных видов спорта, укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных отношений народов.

«Мы можем гордиться тем, что начало «Кавказским играм» было положено в Ингушетии. Наш тяжелоатлет, первый Олимпийский чемпион среди ингушей Исраил Арсамаков проделал огромную работу, поднял целый исторический пласт и в 2009 году провел «Ингушские игры». Я надеюсь, что наши атлеты достойно представят республику, желаю им достойно выступить во всех спортивных дисциплинах и завоевать призовые места», — написал руководитель субъекта в своем Телеграм-канале.

Отметим, что сборная команда республики будет участвовать в 10 спортивных дисциплинах: легкая атлетика, перетягивание каната, армрестлинг, борьба на поясах, перенос тяжестей, поднятие тяжестей, силовое двоеборье, стрельбе из лука, мини-футбол, шахматы.

Для организации участия в фестивале, министерством по физической культуре и спорту Ингушетии заключены государственные контракты на закупку спортивной экипировки и инвентаря. Также заключены контракты на организацию страхования, питания и транспорта. Сборная команда региона, судьи и тренера будут обеспечены единой парадной формой.

Калиматов также сообщил, что «гости такого масштабного мероприятия смогут попробовать национальную кухню ингушского народа, которая во многом была близка кухне других народов Северного Кавказа, но имеет свои особенности, основанные не на изысканности пищи, а на простоте рецептов, калорийности блюд и самое главное, способах хранения».

Напомним, что во второй раз в рамках фестиваля будет проводиться форум национальных коллективов «Многонациональная Россия», в рамках Года культурного наследия народов страны. В составе творческих делегаций выступит ансамбль народного танца «Ингушетия». Кроме этого, 23 и 24 сентября состоится выставка подворья, где жители и гости принимающей стороны смогут познакомиться с национальными традициями народов Юга России и по достоинству оценить национальную кухню.