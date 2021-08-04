43 тыс. туристов посетило Ингушетию за 6 месяцев текущего года
За 6 месяцев текущего года Ингушетию посетило 43 тыс. туристов, что свидетельствует о заметном росте туристического и экскурсионного потоков в регион. Об этом сообщил председатель комитета республики по туризму Беслан Мизиев на коллегии ведомства в правительстве региона.
Мизиев напомнил, что в 2020 году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, всего Ингушетию посетило около 90 тыс. человек, сообщает пресс-служба Главы и правительства субъекта.
По его словам, таких результатов удалось достичь, благодаря усовершенствованию сервиса и туристической инфраструктуры. За небольшой период реконструирована и расширена гостиница «Чайка», введен в эксплуатацию отель «Берд», открылись гостевые дома «Джейрах», «Комфорт» и «ИнгРетро».
Кроме этого, проведены мероприятия, направленные на создание позитивного имиджа Ингушетии и увеличения потока туристов, в частности, гастрономический фестиваль, пейнтбольные турниры, а также ряд других культурных и экскурсионных мероприятий.
Первый заместитель главы правительства республики Олег Фурсов в свою очередь озвучил ряд предложений в части совершенствования туристической привлекательности региона. К примеру, им рекомендовано проведение паспортизации популярных маршрутов, создание новых экскурсионных программ на базе ингушской мифологии совместно с Ингушским государственным университетом, а также наращивание видов сувенирной продукции.