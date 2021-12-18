43 земельных участка отведено в Ингушетии под строительство социальных объектов

На заседании координационного штаба по обеспечению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов в рамках нацпроектов вице-премьер региона Тимур Фаттахов призвал ответственных должностных лиц ускорить работу по оформлению и передаче участков в Минстрой, придерживаясь установленных сроков.

Также было отмечено, что в этом году в республике введено в строй 93 891 тыс. м² жилья, в том числе и по индивидуальному жилищному строительству. Лидирующие позиции, перевыполнив план, заняли город Карабулак, Джейрахский и Назрановский районы.

Их высокие результаты были оценены Фаттаховым и стали примером для муниципальных образований, не достигших плановых значений. Вице-премьер подверг критике низкую эффективность таковых, отметив, что необходимо в кратчайшие сроки завершить работу по регистрации объектов индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домов.

Кроме того, на заседании была затронута тема подготовки систем водоснабжения и водоотведения к работе в весенне-летний период.

По словам зампреда, необходимо уже сейчас начать работу по устранению неисправностей, и разработать план мероприятий в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов к устойчивой работе в весенне-летний период.