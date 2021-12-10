444 человека умерло в Ингушетии за весь период пандемии коронавируса
За минувшие сутки в Ингушетии умер один пациент с Covid-19, всего — 444 человека.
По информации регионального оперативного штаба, на 10 декабря лабораторно подтверждено 26 988 случаев заболевания коронавирусом (+84 за сутки).
Выздоровело всего — 25 191 пациент (+85 за сутки).
Всего под медицинским наблюдением находится 1 961 человек, что на 5 пациентов больше показателей 9 декабря.
Снято наблюдение с 34 638 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.