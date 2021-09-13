Следком

45-летний житель Ингушетии подозревается в нападение на сотрудников ГИБДД

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За нападение на сотрудников УГИБДД по республике задержан 45-летний житель Ингушетии, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Отмечается, что 11 сентября текущего года в городе Назрани сотрудниками УГИБДД был остановлена остановлен автомобиль «ВАЗ-2108» за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.2 КоАП России (управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований стандарта государственными регистрационными знаками).

На законные требования сотрудников полиции предоставить правоустанавливающие документы на автомашину и водительское удостоверение, подозреваемый нанес несколько ударов руками и ногами правоохранителям, находящимся при исполнении своих должностных обязанностей.

В результате противоправных действий подозреваемого сотрудникам полиции причинены телесные повреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.

Подозреваемый задержан по подозрению в совершении указанного преступления в порядке, предусмотренном статьями 91 и 92 УК России, в настоящее время органами предварительного следствия решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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