Водоснабжение

45% потерь питьевой воды в Ингушетии из-за изношенности сетей

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Ситуация с водоснабжением в Ингушетии остается одной из самых сложных. Основная проблема связана с ветхостью водопроводных сетей, что не позволяет обеспечить необходимое давление в трубах.

Об этом на совещании в правительства, под руководством премьера Владимира Сластенина, сообщил руководитель ГУП «ИнгушрегионВодоканал» Исропил Лотыров.

«Достижение необходимых показателей осложняется тем, что по всему водоводу идет отбор по всем населенным пунктам, а это нарушает гидродинамику системы разводящих сетей, являющихся муниципальной собственностью. А их изношенность — главная причина 45% потерь воды», — сказал Лотыров.

Он также добавил, что обстановка усложняется неосуществлением должным образом администрациями муниципальных образований планового и текущего ремонта разводящих сетей.

Сегодня наиболее остро вопрос стоит в двух районах — Назрановском и Малгобекском, а именно в сельских поселениях Плиево, Сагопши, Аки-Юрт, Южный, Пседах, а также в новостройках Назрани, расположенных за каналом.

Для улучшения ситуации правительством республики принимается ряд мер, в частности, по федеральной целевой программе «Чистая вода» ведется строительство насосной станции на территории сельского поселения Зязиков-Юрт, водовода протяженностью в поселок Южный Малгобекского района, а также реконструкция Альтиевского водозабора, что способствует решению проблемы для вышеуказанных населенных пунктов.

Согласно представленным данным, в целях подготовки объектов водоснабжения к летнему периоду предприятием проведен перечень необходимых работ. Так, проведена замена глубинных насосов на водозаборах в Кантышево, Альтиево, Магасе и Сунже, а также ремонт станции управления и трансформатора, замена аварийного участка водопровода, проведены пуско-наладочные работы энергохозяйства, а в Малгобекском районе — ремонт и замена запорных арматур, обратных клапанов и устранение порывов методом замены труб. Гидротехнические сооружения всех водозаборов подвергаются обследованию технического состояния.

Вместе с тем, Лотыров, обратил внимание на то, что ГУП испытывает трудности и находится в финансово-экономическом кризисе. Несмотря на это, погашена образовавшая задолженность по заработной плате, частично закрыты долги по налогам, проводится инвентаризация абонентской базы, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

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