Ярмарка

45 сельскохозяйственных организаций и КФХ Ингушетии представят свою продукцию на региональных ярмарках

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По предварительным данным, 45 сельскохозяйственных организаций и КФХ Ингушетии представят свою продукцию на региональных ярмарках в октябре. Об этом на заседании в правительстве под руководством премьер-министра Владимира Сластенина сообщил заместитель руководителя Минсельхоза республики Мухажир Албаков.

Ежегодная региональная выставка «Дошо гуйре» является аналогом «Золотой осени» — одного из самых крупных агропромышленных мероприятий, проводимых в Москве. Дата ее проведения назначена на 26 октября в Назрани, на площади перед ДК, приурочено мероприятие ко Дню работника сельского хозяйства. Подобная ярмарка будет организована также 17 октября — в день празднования 240-летия города Назрани.

По словам замминистра, образована рабочая группа, разработан план организационных мероприятий и утвержден предварительный список сельскохозяйственных предприятий — участников ярмарки.

Кроме того, совместно с организацией «Пчеловоды Ингушетии» в рамках выставки будет организована ярмарка меда. Таким образом, у жителей и гостей региона будет возможность не только посмотреть, но и приобрести экологически чистую продукцию местных товаропроизводителей.

Сластенин напомнил о поручении Главы Ингушетии об открытии до 10 подобных площадок и о том, что на ярмарках должна быть представлена исключительно качественная продукция по низким ценам.

«Обговорите этот момент с муниципалитетами, пусть предоставят вам участки. Людям нужны свежие и качественные продукты по низким ценам, иначе какой смысл ярмарки? Это возможность для населения приобрести продукцию по выгодной цене, дешевле, чем на рынке», — цитирует премьер-министра пресс-служба Главы и правительства республики.

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