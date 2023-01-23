Криминал

47-летний житель Ингушетии застрелил родственника супруги

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В отношении 47-летнего жителя города Малгобека возбуждено уголовное дело после убийства родственника супруги, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, накануне в ходе внезапно возникшей ссоры подозреваемый произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в 53-летнего оппонента, который скончался при доставлении в лечебное учреждение.

Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК России.

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Малгобекским городским судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе ведомства.

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