47-летний житель Ингушетии застрелил родственника супруги

По данным следствия, накануне в ходе внезапно возникшей ссоры подозреваемый произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в 53-летнего оппонента, который скончался при доставлении в лечебное учреждение.

Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК России.

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Малгобекским городским судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе ведомства.