47-летний житель Ингушетии застрелил родственника супруги
В отношении 47-летнего жителя города Малгобека возбуждено уголовное дело после убийства родственника супруги, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.
По данным следствия, накануне в ходе внезапно возникшей ссоры подозреваемый произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в 53-летнего оппонента, который скончался при доставлении в лечебное учреждение.
Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК России.
«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Малгобекским городским судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе ведомства.