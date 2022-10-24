50 мешков мусора собрали участники акции «Вода России» в Ингушетии вдоль реки Сунжа

Экологическим ведомством всем участникам субботника был предоставлен необходимый инвентарь для уборки, общими силами собрано порядка 50 мешков мусора.

«Стоит отметить, что у реки Сунжа было много мусора. Это то, что оставалось после пикников, и к осени на берегу реки скопилось немало пустых бутылок, пластиковых пакетов, бумаги и другого. Пока не поменяем сознание наших граждан, чтобы они перестали мусорить, мы не добьемся видимого результата. Вот когда человек сам участвует в уборке, он начинает осознавать, к чему приводит загрязнение окружающей среды», — отметили в пресс-службе Минприроды региона.

Напомним, что «Вода России» — экологическая акция по очистке берегов водоемов от мусора. Она проходит ежегодно во всех регионах в течение весны, лета и осени. Ингушетия, благодаря массовости проводимых субботников, несколько лет подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге регионов-участников.