Экология

50 мешков мусора собрали участники акции «Вода России» в Ингушетии вдоль реки Сунжа

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В минувшую субботу сотрудники Минприроды Ингушетии, подведомственных организаций и местные жители, в рамках акции «Вода России», очистили около 1,5 км береговой линии реки Сунжа в городе Карабулаке.

Экологическим ведомством всем участникам субботника был предоставлен необходимый инвентарь для уборки, общими силами собрано порядка 50 мешков мусора.

«Стоит отметить, что у реки Сунжа было много мусора. Это то, что оставалось после пикников, и к осени на берегу реки скопилось немало пустых бутылок, пластиковых пакетов, бумаги и другого. Пока не поменяем сознание наших граждан, чтобы они перестали мусорить, мы не добьемся видимого результата. Вот когда человек сам участвует в уборке, он начинает осознавать, к чему приводит загрязнение окружающей среды», — отметили в пресс-службе Минприроды региона.

Напомним, что «Вода России» — экологическая акция по очистке берегов водоемов от мусора. Она проходит ежегодно во всех регионах в течение весны, лета и осени. Ингушетия, благодаря массовости проводимых субботников, несколько лет подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге регионов-участников.

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