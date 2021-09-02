Маткапитал

503 тыс. рублей составит маткапитал на первого ребенка в 2022 году

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Антон Котяков

В 2022 году размер маткапитала на первого ребенка составит более 503 тыс. рублей, а на второго — свыше 665 тыс. рублей, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на Восточном экономическом форуме.

«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребенка», — сказал Котяков «РИА Новости».

11 июля сообщалось, что причинами для отказа в материнском капитале могут стать отсутствие права на получение такого вида господдержки, прекращение прав на нее, предоставление недостоверных сведений о детях или полное погашение сертификата, отмечают «Известия».

ВЭФ проходит 2–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

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