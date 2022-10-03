51-летнего жителя Ингушетии будут судить за хранение пистолета и гранаты
Прокуратурой города Назрани Ингушетии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, по месту своего жительства мужчина незаконно хранил ручную осколочную гранату со взрывателем и пистолет конструкции «Макарова» с 8 патронами к нему.
Оружие и боеприпасы были изъяты в июле текущего года сотрудниками УФСБ России по республике в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия.
В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд.