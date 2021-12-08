52-километровый межпоселковый газопровод построят в горной Ингушетии

Об этом было сообщено на селекторном заседании комиссии по региональной политике ПАО «Газпром» под председательством заместителя председателя правления компании Виталия Маркелова с участием премьер-министра региона Владимира Сластенина.

По данным ООО «Газпром газификация», оба объекта уже включены в Федеральную государственную информационную систему территориального планирования 2021 года и находятся в стадии реализации.

По информации правительства республики, работы по проектированию в части изменения схемы территориального планирования обоих объектов завершены, договора заключены.

Отмечается, что проектно-изыскательские работы и строительство межпоселкового газопровода ГРС «Джейрах-Таргим-детский оздоровительный лагерь «Эрзи» запланированы в 2021 — 2024 годах.

Ввод «закольцовки» запланирован в 2022–2023 годах. Проектная производительность ГРС г. Назрань-2 составляет 160 тыс. м3/час, фактическая загрузка — 46,7 тыс. м3/час, что позволяет дополнительно ликвидировать дефицит пропускной способности автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) «Кантышево».

Реализация мероприятий программы позволит продолжить газификацию населенных пунктов Назрановского и Джейрахского районов Ингушетии, а также подключить жилые дома в ранее газифицированных населенных пунктах.

Сластенин отметил, что благодаря работе ПАО «Газпром», уровень газификации республики на сегодняшний день составляет свыше 85%. Тем не менее, по его словам, на территории республики остаются объекты, которые требуют обязательной газификации в силу своей социальной значимости.

«Указанный вопрос планируется снять благодаря Программе развития газоснабжения и газификации Республики Ингушетия на период 2021 — 2025 годов. На территории субъекта будет построено свыше 60 км газопровода, в том числе более 50 км газопровода на территории горного района республики, что позволит привлечь дополнительные инвестиции в развитие Джейрахского района и увеличение туристического потока в республику», — сказал глава правительства.

Также в ходе дистанционного совещания стороны обсудили вопросы безопасной эксплуатации газового оборудования и ускоренной догазификации населенных пунктов без привлечения средств граждан.