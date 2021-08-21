58 школ в Ингушетии нуждаются в капитальном ремонте

Об этом на совещании в правительстве под руководством премьер-министра Владимира Сластенина сообщил замминистра образования и науки региона Асхаб Дудургов.

Как сообщил замминистра образования и науки Республики Ингушетия Асхаб Дудургов, по запросу Министерства просвещения РФ регион направил заявку на капитальный ремонт 58 образовательных организаций.

По его словам, на сегодняшний день перечень первоочередных 14 объектов образования уже направлен в Минстрой республики для разработки проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ.

Ранее для определения необходимых объемов работ, вице-премьером Тимуром Фаттаховым было предложено организовать по этим объектам работу совместной межведомственной комиссии, в которую будут входить представители Минобразования, Минстроя, МЧС и Роспотребнадзора.

«Несмотря на то, что требования, которые будут включены в условия предоставления субсидии по капитальному ремонту, еще не определены, дефектные акты для начала по этим 14 объектам мы можем сделать уже сегодня, в частности, что-то у нас не соответствует нормам, что-то разрушено или нужно добавить. На их основании мы сможем составить проектно-сметную документацию. Предлагаю уже сегодня начать работу в этом направлении», — сказал Фаттахов.

Сластенин поручил присутствующим создать комиссию и в течение трех недель провести обследование дефектных актов по 14 учебным учреждениям.

Напомним, федеральное образовательное ведомство совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в настоящее время занимается формированием правил допуска региональных проектов к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидий на капитальный ремонт.

В начале августа в ходе встречи с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком министр просвещения России Сергей Кравцов сообщал, что средняя образовательная школа номер 5 в Ингушетии, которая была построена в 2001 году, одной из первых войдет в программу капитального ремонта в 2022 году.