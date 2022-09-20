6 лет в колонии-поселении назначили жителю Ингушетии за смертельное ДТП

Судом установлено, что мужчина, в ноябре прошлого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной марки «BMW X5». В нарушение ПДД, превысив скорость движения, не вписавшись в поворот, он выехал на обочину и совершил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП 28-летней пассажирке были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась на месте.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

Отмечается, что приговор суда в законную силу не вступил.