Приговор

60-летний житель Ингушетии получил три года условно за вырубку леса

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Прокуратурой Сунженского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя, который обвиняется незаконной вырубке леса в особо крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Судом установлено, что злоумышленник в сентябре 2020 года, не имея законного права на рубку лесных насаждений, на окраине сельского поселения Галашки, при помощи бензопилы незаконно срубил три дерева породы «Бук», чем причинил ГКУ «Сунженское лесничество» ущерб на сумму более 172 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Срубленные деревья были изъяты у злоумышленника сотрудниками полиции во время их транспортировки, добавили в пресс-службе.

Сунженским районным судом подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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