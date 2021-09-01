Новостройка

60-летняя школа в Ингушетии отметила второй «день рождения»

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60-летняя школа номер один в городе Карабулаке Ингушетии отметила второй «день рождения». Здесь 1 сентября ввели в строй новое здание на 320 ученических мест.

В стенах здания, вновь построенного в рамках федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах», педагогический состав и ученики провели юбилейную шестидесятую линейку. В мероприятии принял участие руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечается, что работы были начаты еще в 2017 году, объект считался долгостроем, поскольку подрядчик не справился со взятыми на себя обязательствами. В итоге, руководство республики в текущем году предприняло меры для завершения строительства.

Калиматова поздравил учащихся, родителей и учителей с началом нового учебного года, отметив, что для них наступил двойной праздник: начало учебного года и долгожданное открытие — второй день рождения СОШ.

Он подчеркнул, что будущее республики напрямую связано с дальнейшим улучшением системы образования. По его мнению, для исполнения этой амбициозной миссии важно как возведение новых строений, так и работа профессиональных коллективов, поскольку необходимо воспитать в детях интерес к учебе и знаниям, стремление к духовному росту и здоровому образу жизни.

«В республике, конечно, есть хорошие школы, дающие качественное образование, воспитывающие детей в духе любви к Отечеству, семье, стране, республике, с бережным отношением к природе. Гимназия номер один города Карабулака, к примеру, входит в число 500 лучших школ России, и таких школ у нас должно быть больше», — добавил Глава республики.

После торжественной части с танцевальными и вокальными номерами в исполнении воспитанников учреждения, кульминацией которой стало перерезание ленточки и звучание первого звонка, Калиматов ознакомился проверил качество выполненных работ, посетил начальные классы. Было отмечено, что в отделочных работах и подведении коммуникаций остались недоработки, которые будут устранены в течение месяца.

Напомним, в рамках нацпроекта «Образование» и других госпрограмм в регионе уже построено и ведется строительство и реконструкция 22 общеобразовательных организаций общей мощностью 15 254 ученических места. Для ликвидации их нехватки и перехода на обучение в одну смену за пять лет необходимо дополнительно построить 34 общеобразовательные организации на более чем 21 тыс. ученических мест.

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